Sivas’ta yoğun kar kazaya sebep oldu! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Sivas’ın Zara ilçesinde yoğun kar yağışıyla beraber don yaşanınca yollar buz kesti. Bozkır köyü yakınlarında kayganlaşan yolda, bir minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu 26 kişi yaralandı.

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Sivas’ta yoğun kar kazaya sebep oldu! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Sivas’ın Zara ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 26 kişi yaralandı.

Sivas’ta yoğun kar kazaya sebep oldu! Minibüs ile otomobilin çarpıştı!

ÇOK SAYIDA YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu Sivas’ın Zara ilçesi Bozkır köyü yakınlarında gerçekleşti. Kazada Sivas istikametine gitmekte olan Y.T. sevk ve idaresindeki 58 KD 061 plakalı Koluyhisar ilçesine ait Mercedes marka minibüs ile karşı istikametlerden E.D. sevk idaresindeki 58 ABD 402 Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1’i ağır 26 kişi yaralandı. Kazaya yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolun neden olduğunu düşünülüyor.

Sivas’ta yoğun kar kazaya sebep oldu! Minibüs ile otomobilin çarpıştı!

Yaralılar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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