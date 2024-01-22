Seyir halindeki vapurdan düşen kişiyi sahilde bulunan midyeci kurtardı! O anlar kamerada

Karaköy'de seyir halindeki vapurdan dengesini kaybedip denize düşen bir kişiyi, midyeci denize atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Seyir halindeki vapurdan düşen kişiyi sahilde bulunan midyeci kurtardı! O anlar kamerada

Olay, saat 20.00 sıralarında Karaköy açıklarında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halindeki vapurdan dengesini kaybeden bir kişi denize düştü. Yüzmeyi bilmeyen şahsı fark eden midyeci, elbiseleriyle suya atladı. Midyeci daha sonra denizde çırpınan şahsı karaya yaklaştırdı. Çevredeki vatandaşların can simidi uzattığı şahıs ip yardımıyla tutunarak karaya çıkarıldı. Kurtarma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, can simidine ip bağlayan vatandaşların denizdeki iki vatandaşı çektiği görülüyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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