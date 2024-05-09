Garanti Bankası emeklilere adeta kıyak yaptı! 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak

Garanti Bankası, emeklilerin yanında olduğunu ispat etmek için promosyon paketleri sunarak emeklilerin ikinci hayatlarını yaşayabilmelerini sağlıyor.

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Garanti Bankası emeklilere adeta kıyak yaptı! 25 bin TL promosyon ödemesi yapılacak

Seçimler öncesinde kamu bankaları tarafından emekli promosyonlarına yapılan zamlar sonrasında özel bankalar da harekete geçti. Garanti Bankası, emeklilerin yanında olduğunu ispat etmek için promosyon paketleri sunarak emeklilerin ikinci hayatlarını yaşamalarını sağlar.

Garanti bankası emeklilere 25 bin TL verecek

Mayıs ayı itibariyle Garanti Bankası emekli promosyon tutarlarını değiştirdi. Banka, emekli maaşını taşıyan veya yeni emekli olan kişilere promosyon fırsatları sunar. Bu fırsatlar, emekli maaşını taşıyan kişilere 6250 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir. Bu ödemeler, maaş aralığına göre şu şekilde tanımlanmaktadır: emeklilerin hayat standartlarını yükseltir ve daha fazla finansal esneklik sağlar. Emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar 6250 TL, 10.000 TL'den 15.000 TL'ye kadar olanlar 10.000 TL, 15.000 TL'den 20.000 TL'ye kadar olanlar 10.000 TL, 12.500 TL'den 20.000 TL'ye kadar olanlar ise 15.000 TL emekli promosyonu alırlar.

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Garanti Bankası, emeklilere çok sayıda ek avantaj sunmaktadır. Yeni müşteriler de Garanti Bankası'na 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatından yararlanabilir. Emekliler, mobil uygulama üzerinden üyelik işlemlerini tamamladıktan sonra bu fırsattan yararlanabilirler. Kredi kartı başvurusu yapan emeklilere 3.000 TL'ye varan bonus verilir.

Mobil müşteri olarak kabul edildikten sonra emekli, ilk 1000 TL harcamasına bin TL Bonus kazanabilir ve daha sonraki her bin TL harcamasına 500 TL Bonus kazanabilir. Banka tarafından belirtildiği gibi toplam 3.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz. Bankanın sunduğu tüm bu fırsatlardan yararlanan bir kişi tek seferde 38 bin lira ödeyecektir.

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