Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri bugün de iptal edildi!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki hava şartları nedeniyle iki gündür Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde süren fırtına nedeniyle feribot seferlerine ara verildi. İptal edilen tarifeli feribot seferlerine poyraz fırtınası nedeniyle bugün de ara verildi.

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Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri bugün de iptal edildi!

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde iki gündür devam eden sefer yapılamıyor. Fırtına nedeniyle dün iptal edilen tarifeli feribot seferleri bugünde poyraz fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri bugün de iptal edildi!Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Dün de bölgedeki fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında tüm tarifeli feribot seferleri iptal edilmişti.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri bugün de iptal edildi!Konuyla ilgili Gestaş tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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