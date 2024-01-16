Tekirdağ’da göçük altında kalan 2 işçiden umut kesilmiyor

Tekirdağ’ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde başlanan fabrika inşaatı çalışmalarında göçük meydana geldi. 9 metre toprak altında kalan 2 işçinin çıkarılması için ekipler canla başla çalışıyor.

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Tekirdağ’da göçük altında kalan 2 işçiden umut kesilmiyor

Tekirdağ’ın Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrika inşaatının hafriyat çalışmalarında meydana gelen göçükte 9 metre toprak altında kalan 2 işçi için umutlu bekleyiş sürüyor.

Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde alüminyum fabrikası inşaatında kuyu kazımı sırasında meydana gelen göçükte Adem Kalaycı ile Zekariya Midilli toprak altında kalmıştı. Saat 15.30’da gerçekleşen göçükte 9 metre toprak altında kalan Kalaycı ve Midilli için arkadaşlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Olayı duyan çevre ildeki meslektaşları bölgeye akın ediyor.

Tekirdağ’da göçük altında kalan 2 işçiden umut kesilmiyor
Zaman zaman bölgede gerginlik yaşanırken ekipler işçileri kurtarmak için canla başla çalışmaları sürdürüyor.

Tekirdağ’da göçük altında kalan 2 işçiden umut kesilmiyor


Öte yandan yaklaşık 4 ton kum çıkarıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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