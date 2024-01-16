2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı

2023 yılında transit üst geçişlerle birlikte Türkiye'de toplam 2,1 milyon uçuş gerçekleştirildi. Her on beş saniyede bir uçak Türk hava sahasından geçti.

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2023 uçuş verileri açıklandı! Havacılık rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye'de uçuş sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye'nin 2023 uçuş sayısı 2022'ye kıyasla %13 artarak 1.681.795 olarak gerçekleşti. Türk hava sahasından transit üst geçişlerle birlikte toplam 2.167.019 uçuş gerçekleşti. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 14,9 artışla gerçekleşti.

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2023'te Türkiye'deki üç havayolu şirketi 57 noktaya uçacak. Yurt dışında ise 343 noktaya ulaşım sağlanıyor.

Türkiye yerli hava yollarının uçuş trafiği katlanarak yükseliyor

Uçuş Verileri Açıklandı

Geçen yılın sonuna kadar havalimanlarına inen ve kalkan uçakların %67'si ticari uçuşlardı. Bir önceki yıla göre yüzde 16,3 artarak ticari uçuş sayısı 1 milyon 354 bin 710'a ulaştı.

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