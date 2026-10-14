Valilikten son dakika açıklama: İstanbul'da okullar 1 gün tatil edilirken, trafikte bazı araçlara yasak geldi!

İstanbul Valiliği, tüm kentte etkili olan şiddetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Motosiklet, scooter, ve motokuryelerin de trafiğe çıkışı yasaklandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ekim Salı günü akşam saatlerinden itibaren kenti etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, fırtına ve sel baskınları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edilmesine karar verildiği belirtildi.

İSTANBUL'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul’daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın neden olduğu olumsuzlukların vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde il genelinde resmi-özel tüm eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi, malûl gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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BAZI ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKMASI YASAKLANDI

Öte yandan İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin de trafiğe çıkışını yasakladı.

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