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Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!
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Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!

FON TEKLİFİ KOMİSYON'DAN GEÇTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRA ARA ÖDEME YAPILACAK

Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, iadelerin esaslarının belirlenmesi ve fonlardan hukuka aykırı yollarla çıkarılan varlıkların sorumlulardan tahsil edilmesi öngörülüyor.

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