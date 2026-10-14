Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!

Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması öngörülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor.

FON TEKLİFİ KOMİSYON'DAN GEÇTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 'Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi' kabul edildi.

YATIRIMCILARA 1 MİLYON LİRA ARA ÖDEME YAPILACAK

Düzenlemeyle yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması, iadelerin esaslarının belirlenmesi ve fonlardan hukuka aykırı yollarla çıkarılan varlıkların sorumlulardan tahsil edilmesi öngörülüyor.

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