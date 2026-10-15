  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!
Yayınlanma:

İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.
stanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile dereler, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Afetle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Sağanak yağışın İstanbul'a 1 günlük bilançosu! 2 vatandaş hayatını kaybetti: Milyonlarca maddi hasar!
Sağanak yağışın İstanbul'a 1 günlük bilançosu! 2 vatandaş hayatını kaybetti: Milyonlarca maddi hasar!
İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!
İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Sarıyer’de selin meydana getirdiği maddi hasarın görüntüsü...
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Sarıyer’de selin meydana getirdiği maddi hasarın görüntüsü...
Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!
Fon soruşturmasında önemli gelişme: O kanun teklifi resmen kabul edildi!
Sele teslim olan İstanbul'dan acı haber: Su birikintisindeki elektrik akımına kapıldı!
Sele teslim olan İstanbul'dan acı haber: Su birikintisindeki elektrik akımına kapıldı!
Aşırı yağış İstanbul'u felç etti: İstanbul'da trafik yüzde 90 kilitlendi!
Aşırı yağış İstanbul'u felç etti: İstanbul'da trafik yüzde 90 kilitlendi!
Valilikten son dakika açıklama: İstanbul'da okullar 1 gün tatil edilirken, trafikte bazı araçlara yasak geldi!
Valilikten son dakika açıklama: İstanbul'da okullar 1 gün tatil edilirken, trafikte bazı araçlara yasak geldi!