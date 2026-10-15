İstanbul'da okullar yarın da tatil mi? Vali Davut Gül'den flaş duyuru!

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yürütülen çalışmaların son durumuna ilişkin AFAD Müdürlüğünde açıklamalarda bulundu. Vali Gül, okulların yarın da tatil edildiğini açıkladı.

stanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeni ile dereler, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Afetle ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.