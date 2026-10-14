Sele teslim olan İstanbul'dan acı haber: Su birikintisindeki elektrik akımına kapıldı!

İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana geldi. 14 yaşındaki M.I., su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı’nda meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk, su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapılmıştır. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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