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İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı, tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı. Taşkın suları caminin içine ve bahçesine dolarken ibadet alanı tamamen suyla kaplandı, minberin alt kısmı su altında kaldı.

İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!
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İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi taştı, tarihi Sadabad Camii sular altında kaldı. Taşkın suları caminin içine ve bahçesine dolarken ibadet alanı tamamen suyla kaplandı, minberin alt kısmı su altında kaldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, Kağıthane'de su baskınlarına yol açtı. Yoğun yağışın ardından Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla çevredeki tarihi yapılar da sel sularından etkilendi.Dere kenarında bulunan tarihi Sadabad Camii, taşkının en fazla etkilediği noktalardan biri oldu.

İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!

TARİHİ CAMİNİN İÇİNE SU DOLDU

Taşan derenin suları, Sadabad Camii'nin bahçesinden içeri girerek ibadet alanını kapladı. Caminin içindeki su seviyesi yükselirken minberin alt kısmı da su altında kaldı.

Taşkın nedeniyle caminin bahçesinde bulunan Sedef Atölyesi ile çevredeki müştemilatları da su bastı.

İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!

CAMİNİN ÖNÜNDEKİ OTOMOBİL SU ALTINDA KALDI

Sel suları yalnızca tarihi yapıları değil, çevrede park halindeki araçları da etkiledi. Caminin önünde bulunan bir otomobilin kısmen su altında kaldığı görüldü.

CAMİYE GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR DURDURULDU

Yaşanan su baskınının ardından belediye zabıta ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olası tehlikelere karşı caminin bahçe kapıları kapatılarak giriş ve çıkışlar durduruldu.

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