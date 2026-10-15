  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme geldi: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı!

Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme geldi: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki ürün ve hizmet satışlarında taksit süreleri ile tutar sınırlarına ilişkin mevcut düzenlemeleri kaldırarak, taksitlendirme kurallarını belirleme yetkisini tamamen kendisine bıraktı.

Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme geldi: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı!
Yayınlanma:

Taksitli alışverişlerde yeni düzenleme geldi: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı, konut dışındaki ürün ve hizmet satışlarında taksit süreleri ile tutar sınırlarına ilişkin mevcut düzenlemeleri kaldırarak, taksitlendirme kurallarını belirleme yetkisini tamamen kendisine bıraktı.
Resmi Gazete’nin 15 Ekim günlü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı yönetmelik değişikliğiyle, perakende ticarette konut dışı tüm ürün ve hizmetlerin taksitlendirilmesinde kapsamlı değişiklik yapıldı.

Taksitli alışverişlere yeni düzenleme geldi: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı!

Daha önce 12 ay ile sınırı temel kuralken, bu süre kaldırıldı. Yine, havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya ile elektronik cihazlar ve beyaz eşya için konulan özel süreler de kaldırıldı.

Taksit sürelerini Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Yönetmelik değişikliğiyle ayrıca tutarlara göre farklılaştırılan taksit düzenlemeleri de kaldırıldı. Böylece, “konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışları”nda taksit süresi belirleme ve ilave sınırlamalar getirme tamamen Ticaret Bakanlığı’nın alacağı kararla oluşturulacak.

Taksitli alışverişlere yeni düzenleme geldi: 12 ay taksit sınırı kaldırıldı!

Düzenlemenin yürürlük tarihi yayım günü (15 Ekim) olarak belirlendi. Böylece, mevcut süre ve tutarlar ortadan kalktığı için, Ticaret Bakanlığı’nın eğer yeni bir düzenleme yapılacaksa bunu hızla ilan etmesi gerekecek.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’in, 12/B maddesinde yapılan değişiklikle; ilgili maddenin 1 ve 2 numaralı fıkraları değiştirildi, tutar sınırlarını düzenleyen, 3, 4 ve 5. Fıkraları yürürlükten kaldırıldı.

İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!İstanbul'daki tarihi cami de selden nasibini aldı!

Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Sarıyer’de selin meydana getirdiği maddi hasarın görüntüsü...Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı: Sarıyer’de selin meydana getirdiği maddi hasarın görüntüsü...

Meteoroloji alarm verdi! 5 gün boyunca sürecek, işte yurdumuzda güncel hava durumu...Meteoroloji alarm verdi! 5 gün boyunca sürecek, işte yurdumuzda güncel hava durumu...

Kaynak:AA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Altın fiyatları çıkacak mı? Yatırımcının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride...
Altın fiyatları çıkacak mı? Yatırımcının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride...
Altın piyasası yeni haftada hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Altın piyasası yeni haftada hareketlendi: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Akaryakıtta oynak tabela yine değişiyor: Bu gece motorine zam, benzine indirim var!
Akaryakıtta oynak tabela yine değişiyor: Bu gece motorine zam, benzine indirim var!
BDDK açıkladı: Kredi kartı limitleri güncellendi
BDDK açıkladı: Kredi kartı limitleri güncellendi
Altın can çekişiyor: Küresel piyasalarda son durum ne? Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın can çekişiyor: Küresel piyasalarda son durum ne? Bugün 1 gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın Rasyosu Nedir?
Altın Rasyosu Nedir?
Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...
Altın fiyatları çakıldı! Bugün çeyrek, yarım, tam, gram ne kadar, kaç TL? İşte güncel piyasa...