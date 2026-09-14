İstanbul'dan havalanmıştı: Türk iş adamına ait özel jet uçağı, Libya'da pistten çıkarak yandı!

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel jet, Libya Misrata Uluslararası Havaalanı'na inişte pistten çıktı. Kazada uçakta yangın çıkarken yolcu ve mürettebatın durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Misrata Uluslararası Havaalanında özel bir uçağın iniş yaparken pistten çıktığı ifade edildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Kaza nedeniyle uçakta yangın çıktığı ve havaalanındaki uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

Uçak mürettebatı ve yolcuların durumuna ilişkin bilgi verilmezken konuya dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

TÜRK İŞ ADAMINA AİT OLDUĞU ÖNER SÜRÜLDÜ

Jetin, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın'a ait olduğu öne sürüldü.

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