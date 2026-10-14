Aşırı yağış İstanbul'u felç etti: İstanbul'da trafik yüzde 90 kilitlendi!

İstanbul'da sağanak yağış hayatı felç etti; trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı. Su baskınları nedeniyle Göktürk-Kemerburgaz yolu trafiğe kapatılırken, köprü güzergahları ve havalimanı bağlantılarında ulaşım durma noktasına geldi.

Megakent'te etkili olan yağış kentin birçok noktasında su baskınları yaşandı. İş çıkış saatlerinde etkili olan trafik yoğunluğu yağışla beraber daha da yükselirken sürücüler trafikte uzun süre geçirdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 89'A YÜKSELDİ

İstanbullular trafikte zamanlarını harcamaya devam ediyor.

Yağışın etkisiyle Megakent'in birçok noktasında su baskınları yaşanırken birden fazla yol adeta göle döndü.

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kentte etkisini gösteren sağanak yağış, iş çıkışı trafiğini de etkiledi.

Kentte hemen hemen her gün işten çıkış saatlerinde etkili olan araç yoğunluğu, bugün daha da katlandı.

Yağışın etkisiyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşurken, vatandaşlar ise evlerine ulaşmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

İBB'nin trafik yoğunluğu haritasında yoğunluk yüzde 89 olarak ölçüldü. Etkili olan yağışın ardından oluşan uzun araç kuyrukları da objektiflere yansıdı. Öte yandan sağanak yağış, Mahmutbey-Habipler yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.Yolda biriken su nedeniyle araçlar ilerleyemedi, trafik adeta durma noktasına geldi.

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SAĞANAK SÜRÜCÜLERİN GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEDİ

Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy ve Haliç Köprü geçişlerinde sağanağın görüşü engellemesi sebebiyle yoğunluk tavan yaptı.

D-100 Ataşehir, Maltepe ve Kartal hatları ile TEM Otoyolu Sultanbeyli ve Kavacık katılımlarında yağmur nedeniyle sürücüler dur-kalk ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde, yağışlı hava sebebiyle yoğunluk kilit seviyeye ulaştı.

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ

İstanbul'da aniden bastıran ve etkisini artıran şiddetli yağış, kentin kritik ulaşım ağlarında ciddi aksamalara neden oldu. Sahadan alınan son bilgilere göre, Kemerburgaz ile Göktürk arasında ulaşımı sağlayan İstanbul Caddesi, su baskınları sebebiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Trafik akışı Botanik Park önünden havalimanı yolu bağlantısına yönlendirilirken, bu güzergahta da su birikintilerinin araç lastik boyuna ulaştığı bildirildi. İstanbul Havalimanı gibi kritik bir ekonomik merkeze giden alternatif yollardaki bu tıkanıklığın, günlük lojistik ve ticari faaliyetlerde gecikmelere yol açması bekleniyor.

Yağışın etkili olduğu bir diğer nokta ise Başakşehir oldu. Fatih Terim Stadyumu hizasında yer alan köprü inşaatının altında biriken sular, araç geçişlerini imkansız hale getirdi. Bölgede mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışmalar sürerken, altyapı sorunları yeniden gündeme geldi. Öte yandan, uluslararası taşımacılığın kilit noktalarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de tehlikeli anlar yaşandı. Avrupa'dan Anadolu yönüne geçişte, köprü çıkışındaki yamaçtan akan sular trafiği tehdit etti. Yetkililer sahadaki durumu, "Yamaçtan aşağı doğru akan su adeta şelaleye dönüştü, toprak kayması riskine karşı bir şerit trafiğe kapatılarak acil müdahale başlatıldı" sözleriyle aktardı.

Kentin en önemli ticaret ve ulaşım arterlerinde yaşanan bu aksaklıklar, Türkiye'nin ekonomi başkentinde iş gücü ve zaman kaybına neden oluyor. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve havalimanı bağlantı yollarındaki kesintilerin, tedarik zincirinde kısa süreli aksamalara yol açabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca, her şiddetli yağış sonrası yaşanan bu manzaralar, yerel yönetimler ile merkezi hükümet arasındaki altyapı yatırımları tartışmalarına yeni bir zemin hazırlıyor. Vatandaşların mağduriyetine cevap verebilmek ve yolları yeniden güvenli hale getirmek adına sahada AFAD ve belediye ekiplerinin koordineli çalışmaları devam ediyor.

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