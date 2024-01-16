Alkol ve tütünde yeni zam dönemi!

Merkezi yönetim bütçesi, 2023 için toplam 1 trilyon 375 milyar TL'lik rekor açık verirken, detaylarda dikkat çeken veriler yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, alkol ve tütünden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV), 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 69,4 artışla 245,6 milyar TL oldu.

Bu rakam, toplam vergi gelirinin %5,5'ine ve toplam ÖTV gelirinin %30'una denk geliyor.

2023 yılında ÖTV geliri %94,7 artışla 817,2 milyar TL ve vergi geliri %91,3 artışla 4 trilyon 501 milyar TL oldu.

Alkollü içkilerde %58 artışla 69 milyar TL ve tütün mamüllerinde %176,6 milyar TL ile Hazine ÖTV hasılatı arttı.

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