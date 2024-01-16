İzmir'de feci katliam! Kıskanç koca, kuaförü canından etti!

İzmir'in Buca ilçesinde, karısının kuaför merkezini basan, kıskanç koca eşinin görüştüğünü iddia ettiği kuaförünü acımadan bıçaklayarak öldürdü.

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İzmir'de feci katliam! Kıskanç koca, kuaförü canından etti!

İzmir'in Buca ilçesinde, karısını başka erkeklerle görüştürdüğü iddiasıyla güzellik merkezi sahibi olan eşinin kuaförüyle tartışan adam, kuaförü bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi koca, olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ÖNCE TARTIŞTI, SONRA BIÇAKLADI

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.A. (45), karısı B.A.'nın sahibi olduğu güzellik merkezinde çalışan Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.'nın bıçak darbelerine maruz kalarak boynundan ve kalp bölgesinden yaralanan Çelik, can havliyle kaçmak isterken yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay sonrası iş yerinde bekleyen cinayet şüphelisi M.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Sercan Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet şüphelisi M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Çelik'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir'de feci katliam! Kıskanç koca, kuaförü canından etti!

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Öte yandan şüpheli M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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