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Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...

Pendik Belediyesi ekipleri dün başlayan sağanak yağışa karşı gün boyu mücadele etti. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla mücadele için 70 personel, 5 kepçe, 10 kamyonet görev yaptı. Gündüz ise 141 personel, 11 kepçe, 15 kamyon, 6 ekskavatör, 10 jeneratör, 1 vidanjör ile yağışların getirebileceği olumsuzluklara karşı görev yapıyor.

Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...
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Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...

Pendik Belediyesi ekipleri dün başlayan sağanak yağışa karşı gün boyu mücadele etti. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla mücadele için 70 personel, 5 kepçe, 10 kamyonet görev yaptı. Gündüz ise 141 personel, 11 kepçe, 15 kamyon, 6 ekskavatör, 10 jeneratör, 1 vidanjör ile yağışların getirebileceği olumsuzluklara karşı görev yapıyor.

Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...

Öte yandan dünkü yağışlarda Pendik’te ciddi bir olumsuzluk yaşanmazken ekipler vatandaşları, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...

Pendik Belediyesi ekipleri dün yapılan yağış uyarısına karşı teyakkuz haline geçti. Güllübağlar’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) organize olan ekipler, gün boyu süren akşam saatlerinde ise etkisini artıran yağışlara karşı kent genelinde alarm durumuna geçti. Gece boyunca 70 personel, 5 kepçe, 10 kamyonet görev yaptı. Pendik’te ciddi anlamda bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekipler Gece Boyunca Çalıştı: Sağanak yağışa karşı nöbet sürüyor...

Gündüz 141 personel ile 42 araç görev yapıyor

Hafta boyu sürmesi beklenen yağışlara karşı önlemlerini sürdüren Pendik Belediyesi ekipleri, kent genelindeki kritik noktalarda görev yapmaya devam edecek. Gündüz 141 personel, 11 kepçe, 15 kamyon, 6 ekskavatör, 10 jeneratör, 1 vidanjör ile yağışların getirebileceği olumsuzluklara karşı görev yapıyor. Vatandaşların ihbarlarını da değerlendiren ekipler özellikle ani bastıran sağanak yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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