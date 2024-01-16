Togg almak isteyenlere müjde! 2024 siparişleri başlıyor

Yerli Togg T10X otomobili yeniden sipariş edildi. Togg T10X bu yıl çekilişe katılmayacaktır. 2023 yılında sipariş için başvuru yapan ancak çekilişe katılamayan kişiler, 15 Ocak 2024 ile 19 Ocak 2024 tarihleri arasında Trumore uygulamasından Togg T10X için sipariş verebilecek. Şubat ayında yeni siparişler teslim edilecektir.

Togg sipariş ekranları 20 Ocak 2024'te herkese açık olacak. 2023 çekilişine katılmayan insanlar da sipariş verebilir. Bu yıl teslimatlar sipariş sırasına göre değil, çekilişle yapılacak. Bu yıl kurumsal kullanıcılar da sipariş verecek.

2024 Modelde Birtakım Değişiklikler Yapıldı

Togg, 2024 üretim yılı modellerinde çeşitli donanım değişikliklerine yol açtı. V1 donanım tipi, standart 18 inç jantlara sahiptir ve kablosuz şarj, anahtarsız giriş, akıllı telefonla akıllı erişim alt yapısı, karartmalı arka camlar ve otomatik kararan iç dikiz aynası gibi "teknoloji ve konfor" ek paketleri içerir. Kullanıcılar isterlerse, arkadan itişli V1 donanım tipini uzun menzil seçeneğiyle de satın alabilirler. V2 donanım tipi standart 19 inç jantlara sahiptir ve V1 ile aynı özellikleri içerir; elektrikli, ısıtmalı ve hafızalı ön koltuklar; elektrikli bagaj kapağı; çevre görüş park kamerası; otomatik park asistanı; suni deri koltuklar, ön camlar ve ısıtmalı arka koltuklar; ve acil durumlarda kendiliğinden devreye giren çocuk tespit sistemi.

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Togg T10X fiyatı

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.432.600 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.673.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.823.000 TL

T10x'in Opsiyon Paketleri Fiyatı

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1): 25.000 TL

Kış Paketi (V2): 20.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2): 20.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2): 30.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2): 30.000 TL