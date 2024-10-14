Tek tek okulları ziyaret ediyor: Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, yeni eğitim- öğretim yılında ilçedeki okulları, tek tek ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geliyor.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın Namık Kemal İlkokulu, Şemsi Tebrizi İmam Hatip Ortaokulu ve Kaynarca Şevket Sabancı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Yıldız, öğretmenler odasında öğretmenlerle buluşuyor ve onlarla sohbet ediyor.

Mehmet Yıldız, gittiği okullarda sınıfları da ziyaret ederek öğrencilerle sohbet ediyor.

Ziyaretlerin verimli geçtiğini ifade eden Kaymakam Yıldız, eğitim-öğretim süresince ziyaretlere devam edeceğini ifade etti.

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