Daron Acmoğlu kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir! Daron Acemoğlu'nun eşi kimdir?

2024 yılında Nobel Ekonomi Ödülünü kazanarak Türkiye'den Nobel kazanan üçüncü isim olan Daron Acemoğlunu vatandaşlar merak ederek Kamer Daron Acemoğlu kimdir, nerelidir, uzmanlık alanı nedir! Daron Acemoğlu'nun eşi kimdir? İşte Daron Acemoğlu'nun biyografisi.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Aslen ermeni kökenli olan Daron Acemoğlu 3 Eylül 1967'de İstanbul'da dünyaya geldi. Ermeni kökenli Türk'tür. Babası hukukçu Kevork Acemoğlu'dur. Şimdilerde 57 yaşındadır.

Çocukluk dönemini İstanbul'un Kadıköy ilçesinde geçiren Daron Acemoğlu, ilk öğrenimini Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladı. Galatasaray Lisesinden sonra ise İngiltere'nin York Üniversitesi'nde Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri Bölümünden mezun oldu.

Akademik olarak devam etmeye karar veren Acemoğlu, York Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamladı. Daha sonra Londra Ekonomi Okuluna devam etti. 1992-1993 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda eğitim verdi.

1993'te ise ABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) geçiş yaptı. 2000'de ekonomi profesörü ve 2019'da ise üniversitede bir öğretim üyesine verilebilecek en yüksek unvan olan enstitü profesörü unvanını elde etti.

İş hayatındaki başarılarından dolayı birçok kez ödül aldı. John Bates Clark Madalyası, John von Neumann Ödülü ve Erwin Plein Nemmers Ekonomi Ödülünü kazanan Daron Acemoğlu, 2024 Nobel Ekonomi Ödülünün de sahibi oldu.

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DARON ACEMOĞLU'NUN EŞİ KİMDİR?

Daron Acemoğlu, oyun ve optimizasyon teorisi üzerine yaptığı araştırma ve çalışmalarıyla tanınan Türk bilim insanı Asuman Özdağlar ile evlidir. Asuman Özdağlar aynı zamanda, eski milletvekili İsmail Özdağlar'ın kızıdır.