Pendik Belediyesinin 2025 Yılı Bütçesi Kabul Edildi! Bütçenin önemli bir kısmı sosyal yardımlara ayrıldı

Pendik Belediyesinin 2025 Yılı Belediye Bütçesi, mecliste düzenlenen ekim ayı toplantısında belli oldu. Yeni yıl için hazırlanan 8 Milyar 500 Milyon TL tutarındaki bütçe, yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

PENDİK BELEDİYE 2025 YILI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Performans Programı ve 2025-2029 Strateji Planı’nın da kabul edildiği toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, bu yıl da yatırım ve sosyal destek ağırlıklı bir bütçe hazırlandığını ifade ederek “Bütçenin önemli bir kısmını yatırım ve sosyal yardımlara ayırıyoruz. Bu hizmetlere aynı şuurla devam edeceğiz. Pendik’in sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, toplumsal yaşam kalitesini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni bütçe hayırlı olsun” dedi.

"BÜTÇENİN ÖNEMLİ BİR KISMINI SOSYAL YARDIMLARA AYIRIYORUZ"

Stratejik kalkınma planı konusunda açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin, çevre konusundaki yatırımlara değindi. Son yatırımlarla yeşil alan miktarının 1 milyon 350 bin metrekareye çıktığını, park sayısının da 224'e yükseldiğini hatırlatan Başkan Ahmet Cin: “Çevreye büyük önem veriyoruz. Doğa en önemli varlığımız. Çevre dostu projeler geliştirmekteyiz. Bu yıl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla Pendik’in sıfır atık konusunda pilot ilçe olması için görüşmeler devam ediyor. Sıfır atıkta hem Türkiye hem de uluslararası düzeyde önemli bir noktadayız.” şeklinde konuştu.