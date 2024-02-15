Tarık Balyalı'dan kentsel dönüşüm sözü: ''Evler sizindir sizin kalacak''

Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Tarık Balyalı, seçim çalışmaları kapsamında Velibaba'da seçmenlerle bir araya gelerek kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlara "evler sizindir sizin kalacak" diyerek kentsel dönüşümü kendilerinin çözeceğini belirtti.

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Tarık Balyalı'dan kentsel dönüşüm sözü: ''Evler sizindir sizin kalacak''

Seçim çalışmalarına dur durak bilmeden çalışmaya devam eden Cumhuriyet Halk Partisi Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı Velibaba’da Kentsel Dönüşüm Mağdurları ile Bir Araya Geldi:

"EVİNİZ SİZNDİR SİZİN KALACAK"

CHP’nin Pendik Belediye Başkan Adayı S. Tarık Balyalı, Velibaba’daki irtibat bürosunda Velibaba mahallesindeki kentsel dönüşüm mağdurları ile bir aradaydı. Yıllardır süren mağduriyetlerin kendi döneminde giderileceğini söyleyen Balyalı, mevcut yönetimin Pendiklilere haksızlık ettiğinin altını çizdi.

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"SİZLER İŞGALCİ DEĞİL HAK SAHİBİSİNİZ"

“Burada herkes bir şeyler ödeyerek yer sahibi oldu. Pendik’teki hiç kimse işgalci değil. Biz onların hak sahibi olduğunu düşünüyoruz. Haklarını da iade edeceğiz. Bütün Pendik’te yeniden bir imar planı yapılmak zorunda. Bunun çalışmalarına da zaten başladık. Seçildiğimizde Pendiklinin hakkı Pendikliye iade edilecek. Eviniz sizindir, sizin kalacak” Sözleriyle kentsel dönüşüm konusunda kararlılığını vurguladı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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