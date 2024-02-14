CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’dan Pendik’e Bir İrtibat Bürosu Daha…

İBB CHP grup başkanvekili ve Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, Kaynarca’daki irtibat bürosunun açılışını yaptı.

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CHP Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı’dan Pendik’e Bir İrtibat Bürosu Daha…

Açılışta, Pendik ilçe Başkanı Niyazi Güneri ile yan yana açılışı yapan Balyalı, 31 Mart seçimlerindeki iddiasını yineledi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR DEĞİŞİMİ ASLA DEĞİŞTİREMEZLER"

CHP örgütü olarak kazanmaya odaklandıklarını söyleyen Balyalı, “Bayraklarımızı kesiyorlarmış, kessinler; afişlerimizi kesiyorlarmış, kessinler. Zabıtalarla aleyhimizde çalışma yapıyorlarmış, yaptırsınlar. Sonucu hiçbir şey değiştiremez. Çünkü 31 Mart 2024’te Pendik’te başkan değişecek. Ne yaparlarsa yapsınlar. Değişimi asla değiştiremezler” Sözleriyle de kazanacaklarının altını çizdi.

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Kaynarca irtibat bürosunun açılmasıyla birlikte Pendik’te Ahmet Yesevi, Velibaba, Çamçeşme, Güllübağlar’dan sonra beşinci irtibat bürosu halkın hizmetine sunulmuş oldu.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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