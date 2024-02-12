Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ederken vaatlerini bir bir açıklıyor

Pendik'teki okulların bakımsızlığından, kreş eksikliğine kadar eğitim konusunda komşu ilçelere göre Pendik'in çok geride kaldığını ifade eden Balyalı, seçildikten sonra özellikle eğitim konusunda devrim niteliğinde yeniliklere imza atacağının altını çizdi.

BALYALI SEÇİM VAATLERİNİ AÇIKLAMAYA DEVAM EDİYOR

"Her mahalleye bir kreş sözü veriyorum. Kartal'da 14 tane var, Maltepe'de bir o kadar var. Pendikli çocukların nesi eksik? Her ilçenin çocukları bunları hak ediyor da bizim çocuklarımız mı hak etmiyor?" sözleriyle mevcut belediyenin bu konudaki eksikliklerini vurguladığı konuşması sık sık alkışlarla kesildi.CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Tarık Balyalı, Göçbeyli'deydiGeçtiğimiz hafta yaptığı kandil simidi ikramı ile Pendik'li köylülerin gönüllerinde taht kuran Balyalı, köyleri ziyaret etti.

HER GİTTİĞİ YERDE SICAK İLGİ İLE KARŞILANIYOR

Sıcak bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Balyalı, köy ahalisinin dertlerini dinleyerek, seçimde kendisine destek talep etti. Seçilmesi durumunda İBB'nin yardımları dışında Pendik Belediyesi olarak kendilerinin de tohum ve üretim desteği vereceğini söyleyen Balyalı, köylere yakın olacak bir noktaya Kalkınma Ofisi kurarak üretime destek olacağını vurguladı.

GÖÇBEYLİ KÖYÜNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

"Pendik Belediyesi olarak hayvancılık yapmak gibi bir hayalim var, bunu gerçekten çok istiyorum. Sizin de desteğiniz ve tecrübenizi kullanarak, bu konuda sizinle el ele vererek Pendik'te birlikte çok güzel şeyler başaracağız" diyen Tarık Balyalı'ya ilgi çok büyüktü. İBB ile birlikte seçildiklerinde Pendik'te tarımsal bir devrim yapmanın hayal olmadığını vurgulayan CHP grup başkanvekili ve Pendik Belediye Başkan Adayı Balyalı, daha sonra Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle buluşmak üzere merkeze döndü.

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