CHP Pendik Belediye Başka adayı Tarık Balyalı, ''Gençsel Dönüşümü'' Başlattı

CHP'nin Pendik Belediye Başkan Adayı S. Tarık Balyalı, seçim çalışmalarına tüm hızla devam ediyor. Her gün mahalle mahalle gezip, halk ile temas eden Balyalı'nın dün geceki konukları ise Pendikli gençlerdi.

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CHP Pendik Belediye Başka adayı Tarık Balyalı, ''Gençsel Dönüşümü'' Başlattı

Marina'da bulunan Veysel Diker Sanat Merkezi'nde gençlerle buluşan Balyalı, kendilerine büyük bir sürpriz yaparak bir stand-up gösterisi organize etti. Gösteride 4 komedyen sahne aldı. Toplam 1.5 saat süren etkinlikte kahkahalar havada uçuşurken; ayrılırken memnun oldukları her hallerinden belli olan gençler, organizasyonun tekrar tekrar yapılması için tecrübeli siyasetçiden söz istedi. Bunun üzerine gençleri kıramayan Balyalı, gösterilerin her hafta devam edebileceğini söyledi.

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"SİZE GELECEĞİ DEĞİL BUGÜNÜ YAŞAMAYI VAAT EDİYORUM"

Sahneye çıkarak gençlere veda eden Balyalı, gösterinin sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Ezbere konuşan sıkıcı siyasetçiler gibi size geleceği değil, bugünü yaşamayı vaat ediyorum. Şimdilik yüzünüzü bu şekilde güldürebiliyorum. Ancak seçildiğimde Pendik gençler için bambaşka bir yer olacak. Size beylik sözler değil, senlik sözler söylemek istiyorum. Çok yakında Pendik, tam senlik..."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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