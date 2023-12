Tarık Balyalı: Pendik'te birlikte kazanacağız, bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz

Çok yoğun bir ilgi gören tanıtım toplantısına parti üyelerinin yanı sıra; CHP il yöneticileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan yardımcıları ve bazı meclis üyeleri, Pendik belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri, esnaflar, iş insanları, bürokratlar ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Katılımın çok yoğun olması dolayısı ile toplantıyı ayakta takip edenler, dışarıda bekleyenler oldu.

Davullu zurnalı karşılamanın ve coşkulu bir atmosferin olduğu toplantının açılışını CHP İlçe Başkanı Niyazi Güneri yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Pendik Belediyesi Meclisinde yapmış olduğu konuşmalardan kesitlerin aktarıldığı slayt gösteriminden sonra kürsüye davet edilen S. Tarık Balyalı, son derece etkili bir konuşma ile kendisini takip etmeye gelenlerden tam not aldı.

S. Tarık Balyalı adaylığı ile ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede; “Ben Pendikliyim. Pendik için, partim için bugüne kadar üzerime düşen her görevi yaptım. Şimdi bana düşen görevin, ‘30 sene sonra Cumhuriyet Halk Partisine Pendik’te seçim kazandırmak’ olduğunu biliyorum ve bunun için

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYIM”

Balyalı konuşmasında; “Pendik sahip olduğu geniş imkanlara ve potansiyele rağmen; yapılan bütün yaşam endeksi haritalarında ilçeler bazında İstanbul’da 15’le 20. sıra arasında yer alıyor. Yani orta sıralarda ve her geçen günde geriye gidiyor. Bunun da tek nedeni parti rozetini çıkartamamış, mensubu bulunduğu siyasi anlayışın dışına çıkamamış, Pendik’e gelmesi gereken yatırımları bile bu siyasi anlayışı nedeniyle engelleyen Pendik Belediye Başkanı ve yönetim tarzıdır” şeklinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e yönelik eleştirileri ile de dikkat çekti.

Konuşması salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından sık sık alkışlarla kesilerek karşılık bulan tanıtım toplantısı, Tarık Balyalı’nın ailesi ve kendisini desteklemeye gelen partililer ve dostları ile hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

İşte S. Tarık Balyalı’nın, içinde Pendik Belediyesi yönetimine ve belediye başkanı Ahmet Cin’e yönelik sert eleştirilerin de bulunduğu o konuşmanın tam metni:

“Sayın İlçe Başkanım, il yöneticilerim, ilçe yöneticilerim, belediye meclis üyesi arkadaşlarım, gençlik kolu üyelerim, kadın kolu üyelerim, değerlli partililerim, Pendik’imizin değerli muhtarları, Sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, hepsi birbirinden kıymetli yerel basınımızın temsilcileri, gerek toplantımıza gelerek gerekse sosyal medyadan bizleri izleyen değerli Pendik’liler, sevgili ailem, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

2024 yerel seçimlerine giderken Pendik Belediye Başkan Aday adaylığımı ve gerekçelerini açıklayacağım bu toplantıya hoş geldiniz, onur verdiniz.

Uzun bir yolculuktu. Yaklaşık 30 yıldır, Cumhuriyet Halk Partisin'de aktif siyasetle uğraşıyorum. Bazen kendimi, bu partinin içinde doğmuş gibi hissediyorum. Belki babamın ve ailemin siyasetin içinde olması ya da toplumsal olaylara olan duyarlılığım, gençlik yıllarımdaki siyasi konjonktür veya hayata baktığım pencere siyasete olan ilgimi artırmış olabilir. Bilemiyorum.

Ama bildiğim tek şey, sebebi ne olursa olsun yaklaşık 30 yıldır amasız, fakatsız, mazeretsiz ve aralıksız bir şekilde partimiz için mücadele ettiğim.

CHP’ye üye olduğum 1995 yılından bu yana hiçbir seçimde pasif kalmadım; bazılarında sade üye, bazılarında gençlik kolu, bazılarında ise ana kademe yöneticisi olarak yer aldım. Bu 30 yıl içinde, 2019 İstanbul seçimleri gibi başarılı günlerimiz olduğu gibi, barajın altında kaldığımız çok kötü zamanlar da oldu. Siyasi yaşantımda başka bir parti veya şehirde bulunmadım, ara vermedim veya küsmedim. Her zaman buradaydım, her zaman Pendik örgütünün bir parçası oldum.

Gençlik kollarına üye olduğum günden bugüne kadar, Pendik Gençlik Kolu Başkanlığı, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan yardımcılığı, ilçe yöneticiliği, ilçe sekreterliği, ilçe başkanlığı görevlerinde bulundum.

Belediye Meclis Üyesi seçildiğim 2009 yılından bu yana Pendik Belediye Meclisinde, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği, Denetim Komisyonu Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum,

2014 seçiminden sonra Pendik ve İBB Meclis Üyesi olarak devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yine PBK Üyeliği ve Denetim Komisyonu üyeliğinde bulundum. 2017 yılında İBB CHP Grubunda, grup yöneticiliği ve grup sözcülüğüne seçildim. 2019 yerel seçimlerine kadar bu görevlerime devam ettim.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partimizi İstanbul seçimlerini kazanması ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından, 4 yıl boyunca İBB CHP Grup Sözcülüğü görevimi başarıyla sürdürdüm. Bu özelliğimle, hem muhalefette hem de iktidarda partimizin sözcülüğünü yapan tek belediye meclis üyesi ünvanını aldım. Bu da bana çok farklı bir bakış açısı ve müthiş bir tecrübe kazandırdı.

Şu anda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP Grup Başkan Vekili olarak Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul’a hizmet etmenin gururunu yaşıyorum.

DEĞERLİ DOSTLARIM

Hepinizin bildiği hatta çoğunuzun eşlik ettiği bu süreci niye anlattım?

Çünkü, siyasi ve örgütsel tecrübemle birlikte Pendik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığım süreç içinde edindiğim bilgi, birikim ve yönetim tecrübemle, PENDİK Belediye başkanlığına aday olduğumu sizlere ifade etmek için anlattım.

Değerli dostlarım,

Pendik Belediye Başkan adaylığımın yaşadığım 30 yıllık sürecin doğal bir sonucu olduğuna inanıyorum. Son bir yıldır sürekli olarak başka ilçelerde aday olacağım yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak, siyasi yaşantım boyunca hep Pendik için çalıştım, Pendik’e hazırlandım. Çünkü Partimizi Pendik’te iktidar yapmak için bana görev düştüğünü düşündüm.

“Sen grup başkan vekilisin, neden buradan aday oluyorsun?” diyenlere “Burası Pendik, arada çok fark var.” diyenlere karşı cevabım çok açık: Ben Pendikliyim. Pendik için, Partim için bugüne kadar üzerime düşen her görevi yaptım. Şimdi bana düşen görevin, 30 sene sonra Cumhuriyet Halk Partisine Pendik’te seçim kazandırmak olduğunu biliyorum ve bunun için Pendik Belediye bŞkanlığına adayım.

Uzun zamandır arkadaşlarımla birlikte Pendik’le ilgili projeler üzerinde çalışıyoruz. Önce Pendik Belediye Başkanlığ aday olarak sonrasında sonrasında pendik belediye başkanı olarak ilçemizde sosyal demokrat belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini sergilemeyi hedefliyorum.

DEĞERLİ PENDİK’Lİ DOSTLARIM, YOL ARKADAŞLARIM,

Pendik’i 30 yıldır yöneten bir anlayış var. Bu süre zarfında Pendik’te hiçbir şey yapılmamıştır diyemeyiz. Kim bir taşın üstüne bir taş koyduysa, ona da teşekkür etmesini biliriz. Bu vesileyle 1989 yılında Pendik’in kurucu Belediye Başkanı olan Sayın Burhan Köseoğlu ve arkadaşları başta olmak üzere, Pendik’e emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara da Allah’tan rahmet diliyorum.

Değerli Pendikliler,

Pendik’te gerçekten garip bir durum var.

Pendik İstanbul’un nüfus açısında en büyük 3. İlçesi. Bildiğim kadarıyla da Türkiye’nin de 6. Büyük ilçesi.

Yine yüzölçümü olarak da İstanbul’un belli başlı ilçelerinden. 9 km uzunluğunda da bir sahil şeridi var.

2024 yılı için 4 milyar 800 milyon TL’lik bütçesiyle de İstanbul’un üst segment ilçelerinden birisi.

Yine ilçemizde havalimanı, marina, liman ve teknokent var. Demiryolu, şehirler arası yolların tamamı buradan geçiyor,

Ama Pendik bütün bu tesis ve yatırımlara rağmen yapılan bütün yaşam endeksi haritalarında ilçeler bazında İstanbul’da 15’le 20. sıra arasında yer alıyor. Yani orta sıralarda ve her geçen günde geriye gidiyor. Bunun da tek nedeni parti rozetini çıkartamamış, mensubu bulunduğu siyasi anlayışın dışına çıkamamış, Pendik’e gelmesi gereken yatırımları bile bu siyasi anlayışı nedeniyle engelleyen Pendik Belediye Başkanı ve yönetim tarzıdır. Hatta Pendik Belediye Başkanı bu engelleme işini öyle bir noktaya getirdi ki, kendi seçim vaatleri arasında bulunan ama İBB’yle birlikte yapması gereken pek çok projeyi de yok sayar hale geldi.

Tam da bu noktada Pendik’in daha refah ve modern bir şehir olabilmesi, İstanbul’da ve ülkemizde hak ettiği marka değere ulaşabilmesi için kimseyi ötekileştirmeyen vizyoner bir yönetime ihtiyacı olduğunu söylemem gerekiyor.

Sevgili Pendik’liler bu şehirde bazı sorunlar hiç çözülmüyor. Ben bu şehirde onlarca yıldan beri sorunları çözülemeyen insanlar, bölgeler, mahalleler biliyorum.

Ben bu şehirde yıllardan beri çözülemeyen imar ve mülkiyet sorunları olan mahalleler biliyorum.

Pendik’in her tarafını dolaşın. Hala 30 sene öncesinden 40 sene öncesinden kalan mahalleler, meydanlar, sokaklar, evler, kaldırımlar görürsünüz. Pendik çarşı hep aynı, kaynarca, Fevzi çakmak, Çamçeşme hiç değişmedi. Ertuğrulgazi mahallesi, Sülüntepe, Kavakpınar yıllardan beri aynı hiç gelişmedi, değişmedi.

Bir de ne değişmedi Pendik’te biliyor musunuz?

Belediye etrafından nemalanan, en büyük imar rantlarından faydalanan bir avuç insan. Bakın işte onlar hiç değişmedi. Nereye bakarsanız bakın. İsterseniz batı mahallesine, isterseniz sapanbağlarına, isterseniz, kaynarca’ya isterseniz Yenişehir mahallesine. Her yerde Pendik Belediyesinin çevresine çökmüş, çöreklenmiş o bir avuç insanı ve imar rantlarını görürsünüz.

İşte ben, bu düzeni değiştirmek, ilçemizin bütün kaynaklarını yiyip bitiren o bir avuç insanın kuşatmasından Pendik’imizi kurtarmak Belediye Başkanlığına adayım.

Bir takım insanların ayrıcalıklı özel imar planları 3 ayda belediye meclislerinden geçerken 30 yıldır imar bekleyen Ertuğrulgazi mahallesindeki Sülüntepe mahallesindeki vatandaşlarım imar hakkını alabilsin diye, Rantsal dönüşüm değil gerçek bir Kentsel dönüşüm olsun diye Pendik Belediye başkanlığına adayım.

30 yıldır tapu sorunu çözülsün diye bekleyen ama her seferinde umudu bir sonraki belediye seçimleri sonrasına bırakılan Çınardere mahallesindeki kardeşlerim tapularını bir an önce alabilsinler diye Pendik Belediye başkanlığına adayım.

Deplasmana gidecek bir otobüs alabilmek için çırpınan ancak bir takım yandaş dernekler kadar bile hakkını alamayan amatör spor kulüplerimiz için Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

DEĞERLİ DOSTLARIM

Pendik’imzdeki devlet okullarımız çok zorda. Hemen her gün çok sayıda eğitimciyle konuşuyorum. Okullarımızı ziyaret ediyorum. Kimisinin tuvaletleri paramparça, kimisinin sınıflarına bile girilemiyor. Kimisinin çatısı akıyor kimisinin spor malzemesi bile yok. Atatürk büstleri bile çok eskimiş, kırılmış çok sayıda okulumuz var.

Ancak bir takım kişisel reklam ve pr işlerine belediye bütçesinden on milyonlarca lira para harcanırken okullarımıza bir tek kuruş bile kaynak aktarılmadığını biliyor muydunuz? İşte ben bu şehrin çocukları hak ettikleri kaliteli okullara sahip olsunlar diye Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

Mahalle aralarında beton blokların arasına sıkışmış, uyuşturucu başta olmak üzere çeşitli kötü alışkanlıkların pençesine düşmemek için mücadele eden Çocuklarımızın ve gençlerimizin, sosyalleşebilecekleri kendilerini geliştirebilecekleri 0yun ve spor alanları, yeşil alanlar, kütüphaneler yapmak dar gelirli öğrencilere fırsat eşitliği sağlamak için Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

Kadınlarımızın yaşamın her alanında yer alabilmeleri, kendilerine zaman ayırabilmeleri, çalışabilmeleri için kreşler, kurslar kurmak ve belediyeye de kadın eli değmesini sağlayacak şekilde yönetim kadrolarında kadınlara yer açmak için Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

Dernekler ve sivil toplum örgütleri çok önemli görevler üstleniyorlar. Ancak bu ekonomik koşullarda faaliyet yürütmeleri gerçekten çok zor. Derneklerimizin herkesin kendi kültür ve geleneğini yaşattığı ama aynı zamanda ortak bir Pendik’lilik kültürünü yaratmasına olanak sağlamak için Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

Pendik’te özellikle merkez mahallelerde yaş ortalaması çok yüksek. Yaş almış büyüklerimizin güvenle sosyalleşebileceği ve ihtiyaçlarının karşılanacağı merkezler kurmak için Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

Sonuç itibariyle bu şehirde yandaşlık, partizanlık, ötekileştirme imar rantı sona ersin Pendik’te de gerçek bir değişim başlasın, Pendik’in kaynaklarından bir avuç insan değil Pendik’liler yararlansın diye Pendik belediye başkanlığına adayım.

değerli Pendikliler

Bu şehrin sorunlarını mahalle mahalle, sokak sokak biliyoruz. Sadece sorunları değil İstanbul büyükşehir belediyesinin yönetiminde bulunmanın verdiği teknik bilgi, birikim ve tecrübemizle, çözümleri de biliyoruz. Pendik belediye meclisinde bunların hepsini sık sık dile getirdik. İbb yönetiminde bulunduğumuz süreç içerisinde yetki alanımıza giren her konuyu da çözdük. İnsan ayırmadan herkesin yanında olduk.

Geçen dönem yarım bırakılan projeleri biz bitirdik. İnşaatı başlamadan durdurulan Pendik-Kaynarca metrosunu biz başlattık. Önümüzdeki sene hizmete açacağız. Kreşleri, ders atölyelerini Hasan izzettin dinamo kütüphanesini biz yaptık. Çınarderenin imar planını, kavakpınar Gülyalı caddesi ve çevresinin imar planlarını biz yaptık, Sanayi Mahallesinin imar planlarını biz hazırladık.Kavakpınar alt geçidini biz bitirdik. Çok sayıda projeye de devam ediyoruz.

Şimdi de önümüzdeki dönem başkanımız Ekrem İmamoğlu'yla Birlikte İBB ve Pendik Belediyesi işbirliğiyle Pendik’imizin bütün sorunlarını çözmek için Pendik belediye başkanlığına adayım

DEĞERLİ PARTİLİ ARKADAŞLARIM

Bu saydıklarımı ben tek başıma yapamam. Hatta sadece ilçe yönetimimizle ve meclis üyesi adaylarımızla birlikte de yapamayız. Biz Pendik’te yapılacak her şeyi ancak sizlerle birlikte başarabiliriz. Sizlerle birlikte mücadele etmek ve hayallerimizi birlikte gerçekleştirmek için Pendik belediye başkanlığına adayım

"SEVGİLİ CUMHURİYET HALK PARTİLİ ARKADAŞLARIM"

Sadece sizlerle değil, siyasi görüş, memleket, mezhep, ayrımı yapmaksızın bu şehirde yaşayan herkesle birlikte, bu düzeni değiştirmek ve değişimi birlikte başarabilmek için

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAYIM.

Değerli Pendik’liler. Kuracağımız Pendik ittifakına çok inanıyorum. Pendik’te yaşayan her toplumsal kesimin, kendisinin temsil edildiğini göreceği Pendik ittifakı, mücadelemizin temeli olacaktır. Biz değişimi Pendikte birlikte sağlayacağız.

Toplumcu, katılımcı, şeffaf ve kimseyi ötekileştirmeyen, insan ayırmayan,

bir avuç insan için değil Pendik ve Pendikliler için,

erkenden uyuyan değil yaşayan bir Pendik için,

çoçukların çocukluklarını yaşayabilmesi için,

gençlere fırsat eşitliği yaratmak için,

kadınların yaşamın her alanında hak ettikleri yerleri alabilmesi için,

rantsal değil, kentsel dönüşümü gerçekleştirip insanların güvenli evlerde yaşamasi için

Pendik Belediye Başkanlığına adayım.

ve bu mücadeleyi

PENDİK’TE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

YOLUNUZ, YOLUMUZ AÇIK OLSUN.”