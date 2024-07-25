Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler

Cumhuriyet Halk Partisi genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir Büyükşehir Belediyesine yaptığı ziyaretten sonra halka seslenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerden borç tahsili açıklamasına cevap vererek "CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun" dedi.

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Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Özgür Özel, burada "Balıkesir Halk Buluşması"nda yurttaşlara seslenerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyelerden borç tahsili açıklamasına cevap verdi.

ORAYA ALTIN MADENİ RUHSATI NEDEN VERİLDİ

Konuşmasında siyanür şirketine direnen yurttaşlara değinen Özel, "Anadolu'da 300 metreden, 400 metreden derin kuyu dalgıç pompalarıyla su çıkarılırken birçok yerden, maalesef bu suya birileri göz dikti. Oraya altın madeni ruhsatı verdiler. Türkmendağı'ndaki İvrindi ve Altıeylül ilçeleri sınırında kalan 16 köy tehdit altında. Maalesef bir kilometre uzunluğunda, 170 metre derinliğinde iki tane siyanür havuzu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN DOĞRU SÖYLÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "SGK'ya çok borçlu, borçlarını ödesinler. Öyle 25 kuruşa simit yok" dediğini anımsatan Özel, "Tam buradan başlayayım. Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira... Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira!" diye konuştu.

"BU KADAR BORCA RAĞMEN İÇİ İÇİNE SIĞMIYOR"

"Hazımsızlık şu; belediyeler hizmet etmek istiyor, işte Ahmet... Bu kadar borca rağmen içi içine sığmıyor. Para bulmaya, kaynak bulmaya çalışıyoruz. Dünyanın öbür ucundan kaynak buluyoruz, fon buluyoruz ama imza atmıyorlar. Niye? Hizmet ederiz de millet CHP'nin geldiğinde ne iyi işler yaptığını görmesin diye! Kentsel dönüşüme para buluyoruz, imza atmıyor. Deprem olacak, insanlar ölecek, orada bile siyaset yapıyorlar.

EN BORÇLU 5 BELEDİYEDEN 5' AKP'DEN ALDIĞIMIZ BELEDİYELER

"Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Millet arkamızda. Bunu millet görüyor, sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. Bakın Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 lira. En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanamasın istiyorlar. İstiyor ki toplu taşıma aksasın. Şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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