CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) AK Parti Grup Toplantısı’na katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan’ın hedefinde CHP’li belediyeler vardı.

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CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…

24 Temmuz Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği konuşmada birçok konu yer aldı. Hedefinde yine CHP ve CHP’li belediyeler yer aldı.

Zaman zaman çok sert konuşan Erdoğan, kürsüde sesini yükseltti. “25 kuruşa simit yok” çıkışı çok konuşuldu.

HEDEFTE CHP’Lİ BELEDİYELER VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP’li belediyeler hakkında ise şunları söyledi:

“Buradan Sayın CHP Genel Başkanı'na şunu söylemek isterim dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarına söyleyin bedava yapacağız diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok.”

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