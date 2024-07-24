MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'

Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan ve tartışılan Sinan Ateş cinayeti davasında MHP'yi hedef gösterdiği gerekçesiyle 154 kişi hakkında dosya oluşturan ve ifadelerinin alınmasını isteyen MHP yönetiminin hamlesi, siyaset dünyasını hareketlendirdi.

CHP'nin ardından bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında MHP yönetimine sert sözlerle yüklendi.

İSMET BÜYÜKATAMAN'DAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NA AĞIR SÖZLER

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na yanıt verdi.

"Niye aynı Cumhurbaşkanı adayı etrafında seçime girdiniz?"

Büyükataman, MHP'nin mahkemeye çağırmasını istediği 154 kişilik listede yer alan Müsavat Dervişoğlu için şu ifadeleri kullandı:

"İP’in emanetçi Genel Başkanı bugün yaptığı konuşmasında bol hamaset sosuyla gerçeklerden kaçmaya çalışmış.

Şahsına şu soruları soralım;

O listedekilerle el ele tutuşup Milliyetçi Hareket Partisi’ne saldırırken aynı cephede olmaktan rahatsız değildiniz de şimdi mi aklınız başınıza geldi?

Aynı torbada seçime girdiğiniz insanlarla aynı listede olmak niçin bu kadar zoruna gitti?

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Madem bu kadar rahatsızdınız, her türlü Marksist, Fetöcü, Liberal ve DEM’li ortaklarınız ile niye aynı Cumhurbaşkanı adayı etrafında seçime girdiniz?

Seçim döneminde söz konusu menfaatleriniz olunca sus pus olup ülkücü olmadığınızı ispat etmeye çalışanlar siz değil miydiniz?

Utanıyorum dediğiniz “Ülkücülük” zaten sizin gibi menfaatleri peşinde koşanlara, çıkarları uğruna her türlü zillete göz yumanlara yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır!"

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kendisinin de yer aldığı söz konusu 154 kişilik listeyle ilgili olarak MHP yönetimine bugünkü parti grup toplantısında şu ifadelerle seslenmişti:

"Benim de içinde bulunduğum 154’ler tartışması var. Bu tartışmaya girmek istemiyordum ama tamamen sessiz kalmayı da uygun görmüyorum. İki cihanda yan yana gelemeyecek bazı insanları aynı torbaya doldurarak adeta eşitlemiş; bölücü liberal Marksist FETÖ’cü yapıların elemanı diye yaftalamışlar. Düşünebiliyor musunuz? Bunu yapanlara sesleniyorum. Bu bize saygısızlıktır. Çok bir şey söylemek istemiyorum. Ayrıntıya girip de kimseyi mahcup etmek istemiyorum. İçimde yetiştiğim camiayı kırmak istemem. Ancak sabrın da bir sınırı vardır. Sözlerimin muhatapları maziyi paylaştığım insanlar değil, eline dava arkadaşlarının kanı bulaşmış alçaklardır. Hayatım boyunca bölücü, liberal, Marksist ve FETÖ’cü diye hiç anılmadım. Bütün ömrü boyunca kullandığım tek bir sıfat var. Onu da öyle bir ayağa düşürdünüz ki, sizin yüzünüzden utancımdan kullanamıyorum. Allah sizi ıslah eylesin. Buradan onlara sesleniyorum. Beni sakın ha sakın hangi sebeple olursa olsun, başkalarının havuzuna dahil etmeyin. Beni kimseyle de karıştırmayın."