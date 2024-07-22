İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Partiden seçimlerde alınan başarısız sonuçlar ve yaşanan kongre sürecinden sonra istifaların ardı arkası kesilmeden devam ederken bu sefer Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

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İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel partisinden istifa etti.

İYİ PARTİDE İSTİFALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Ersagun Yücel, istifasını şu sözlerle duyurdu:

Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti'den istifa ettiğimi bildirmek isterim. İYİ Parti'nin en zor zamanlarında hiç bir karşılık beklemeden tüm ailemle partiye aktif olarak katkıda bulundum. Bu kararın benim için kolay olmadığını belirtmekle beraber bundan sonra da Büyük Türk Milletine hizmet yolunda var olan değişmez ülkümün başka mecralarda devam etmesi gerektiğine inanıyorum.

Şahsıma siyaset yapma olanağı tanıyan Sayın Meral Akşener ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'na teşekkür ederim.

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELERİ BUGÜN TOPLANMIŞTI

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Dervişoğlu, partinin genel merkez ek binasında yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.

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ÖNCEKİ GÜNDE AYLİN CESUR İSTİFA ETMİŞTİ

Partinin 27’nci dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur, parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklamıştı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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