İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti

İYİ Parti'de 31 Mart yerel seçimlerinde alınan başarısız seçim sonuçlarından sonra kongrede aday olmayan Meral Akşener'in yerine seçilen Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinden sonra parti kurucuları, milletvekilleri ve bir çok önemli görevlerde bulunan parti yetkililerin istifalarından sonra, şimdide belediye başkanı partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti

İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Eski milletvekili Aylin Cesur'un ardından Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal da partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ PARTİDE'DE SULAR BİR TÜRLÜ DURULMUYOR

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'den Isparta'nın Yalvaç ilçesine Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Kodal, yaptığı açıklamasında "Memleketime ve hemşerilerime hizmet etmek amacıyla girdiğim siyaset yolunda, sizlerin desteğiyle 31 Mart 2024 tarihinde Yalvaç Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Göreve başladığımda da ifade ettiğim gibi herkesin belediye başkanı olarak eşit ve tarafsız hizmet etmek maksadıyla parti kimliğimi ve rozetimi bir kenara bırakarak, sadece Yalvaç'ın ve Yalvaçlının menfaatleri doğrultusunda azimle çalışmayı kendimize ilke edindik. Siyasi inancım gereği, Türk milliyetçiliği fikriyatında önce ülkem ve milletim, sonra şahsım ilkesiyle siyasi partilerin memlekete ve vatandaşa hizmet etmenin bir aracı olarak gördüm, böyle görmeye de devam edeceğim. Aslolan memleketimiz olan kadim şehir Yalvaç'ımızı en iyi noktaya getirecek çalışma gayreti içerisinde, herkes ve her kesimle ortaklaşa, barışık bir biçimde işimize odaklanmaktır. İşimiz de Yalvaç'ımıza ve Yalvaçlımıza hizmet etmektir. Bu çerçevede, memleketimize ve siz değerli hemşerilerime daha güçlü ve daha faydalı şekilde hizmet verebilmek maksadıyla, bugün itibarıyla seçimlerde çatısı altında yarıştığım ve seçim döneminden bugüne üyesi bulunduğum İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç'ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır. Kararımı kamuoyuna duyurur, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

İstifa sonrası İYİ Parti'nin Isparta'da ki ilçe belediye sayısı 1'e düştü.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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