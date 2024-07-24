İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti

İYİ Parti'de seçim yenilgisinin ardından yapılan kongrede Meral Akşener'in başkanlıktan ayrılması Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinden sonra partide yaprak dökümü sürüyor.

MİLLETVEKİLLERİ VE TEŞKİLATLARDAN İSTİFA HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel'in önceki gün istifasının ardından bir istifa haberi de Nimet Özdemir'den geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi hayatının başlangıç noktası ve inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Partiden "gönül bağını kopardığı için ayrıldığını" belirtti.

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PARTİDEN GÖNÜL BAĞIMI KOPARDIM

"Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim." ifadesini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçime, yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan, değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

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İYİ PARTİ'NİN MECLİSTE SANDALYE SAYISI 32'YE DÜŞTÜ

Özdemir'in istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

Partinin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.

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