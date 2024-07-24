İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti

İYİ Partide kan kaybı sürerken istifalar art arda gelmeye devam ediyor Daha önce milletvekilleri ve belediye başkanlarının ardından şimdi de İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa ederek İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 32'ye düştü.

YAYINLAMA
Google News
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti

İYİ Parti'de seçim yenilgisinin ardından yapılan kongrede Meral Akşener'in başkanlıktan ayrılması Müsavat Dervişoğlu'nun yeni genel başkan seçilmesinden sonra partide yaprak dökümü sürüyor.

MİLLETVEKİLLERİ VE TEŞKİLATLARDAN İSTİFA HABERLERİ PEŞ PEŞE GELİYOR.

İYİ Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Yücel'in önceki gün istifasının ardından bir istifa haberi de Nimet Özdemir'den geldi.

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, siyasi hayatının başlangıç noktası ve inandığı değerler uğruna büyük mücadele verdiği İYİ Partiden "gönül bağını kopardığı için ayrıldığını" belirtti.

İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa ettiİYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti

PARTİDEN GÖNÜL BAĞIMI KOPARDIM

"Bir vekil olarak, sadece seçim bölgesindeki vatandaşların değil bütün Türkiye'nin vekili olduğumun bilincindeyim." ifadesini kullanan Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçime, yetiştirme yurtlarından çıkan kız çocuklarımız, hem anne hem baba olmak zorunda olan kadınlarımız, engellilerimiz ve sahipsiz hayvanlarımıza çare olacak mücadele için girdiğimi, bu vesileyle de vekilliği kazandığımı biliyorum. Sözünü verdiğim dört başlık başta olmak üzere vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunlara çare olmak adına çalışmalarıma devam edeceğimden emin olun. Benim için önemli olan, değerlerimden, inançlarımdan vazgeçmeden bunları savunmak. Bundan sonraki vekillik hayatımda bu ilkeler doğrultusunda tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana oy verenleri utandırmayacağım."

İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurduİYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu

İYİ PARTİ'NİN MECLİSTE SANDALYE SAYISI 32'YE DÜŞTÜ

Özdemir'in istifasıyla İYİ Partinin Meclis'teki sandalye sayısı 32'ye düşerken bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.

Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu.

Partinin yerel yönetimlerinden de 6 ayda 100 binden fazla kişinin istifa ettiği öğrenildi.

İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!İYİ Parti'den bir istifa daha! Sevin Çağlayan partisinden istifa etti!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…
CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'
Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler
Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler
Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'
Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'
Son Haberler
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
Akıllara durgunluk veren olay! İmamı'da oyunlarına alet ederek ölmeden camide kendi selasını duydu
Akıllara durgunluk veren olay! İmamı'da oyunlarına alet ederek ölmeden camide kendi selasını duydu
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan Mansur Yavaş'a büyük tepki: 'Hani verdiğin sözler'
Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapan Mansur Yavaş'a büyük tepki: 'Hani verdiğin sözler'
Yatırımcılar bekliyordu: Ethereum ETF ticareti resmen başladı
Yatırımcılar bekliyordu: Ethereum ETF ticareti resmen başladı
İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti
İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Çok Okunanlar
Toplayın şunları! 24 Temmuz Çarşamba gazete manşetleri
Toplayın şunları! 24 Temmuz Çarşamba gazete manşetleri
Çok eleştirilmiş vefasızlıkla suçlanmıştı! Ebru Şahinin, Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladı
Çok eleştirilmiş vefasızlıkla suçlanmıştı! Ebru Şahinin, Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine neden katılmadığını açıkladı
Meteorolojiden 5 il için sarı kod uyarısı! 24 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 5 il için sarı kod uyarısı! 24 Temmuz 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün burç yorumları neler? 24 Temmuz 2024 Çarşamba tüm burç yorumları: Aslan, Koç, Başak, Yengeç...
Bugün burç yorumları neler? 24 Temmuz 2024 Çarşamba tüm burç yorumları: Aslan, Koç, Başak, Yengeç...
İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu
İYİ Partide istifaların ardı arkası kesilmiyor! İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Siyasi kulisler bu haberle çalkalanıyor! 7 Milletvekilin AK Partiye geçmeye hazırlanıyor
Siyasi kulisler bu haberle çalkalanıyor! 7 Milletvekilin AK Partiye geçmeye hazırlanıyor
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri