Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler" dedi

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Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu gün Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti grup konuşmasında CHP'li belediyeleri eleştirerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulunarak "Talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler" dedi

CHP'Lİ BELEDİYELERE TEPKİ

Bunlar aynı riyakarlığa seçim döneminde de başvurdular. Suyu ucuzlatmaktan bahsediyorlardı, şimdi yüzde 500 zam yapıyorlar. Liyakattan bahsediyorlardır, şimdi belediyeleri akrabadan geçinmiyor.

4 AY ÖNCE BOL KESEDEN PARA DAĞITIYORLARDI

Otoparkından toplu taşımaya belediye bünyesinde hangi hizmetler sunuluyorsa hiç sektirmeden hepsinde fahiş artışa geçtiler. Daha 4 ay öncesinde meydanlarda bol keseden para dağıtıyorlardı şimdi emeklileri kapısına dahi yaklaştırmıyorlar.

Buradan sayın Genel Başkan Özgür Özel'e seslenmek istiyorum; dürüst siyaset verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini daha büyük vaatlerde bulunarak veremezsiniz. Gücünüz yetiyorsa belediye başkanlarınıza söyleyin; bedavaya verecekleri hizmetlere yaptıkları zamları düşürsünler.

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"BAKANLIĞIMIZ BORÇLARIN TAHSİLİNE BAŞLAYACAK"

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesinler.

Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır.

"BİZ SIRF SEÇİM KAZANACAĞIZ DİYE BÖYLE SÖZ VERMEDİK"

Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Bakanlığımız bu tahsili yerinde yapacaktır. Biz siyasette hiçbir zaman böyle ucuz yollara meyletmedik, Sırf seçim kazanacağız diye böyle sözler vermedik. Gerçekten yapmak isteyip de irademizi aşan sebeplerden dolayı yapamadığımız hususlar elbette olmuştur. Ama gayretimize, samimiyetimize halkımız şahittir.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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