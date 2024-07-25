İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış

Gazeteci Altan Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan iki adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiası bulunması Ankara kulislerini hareketlendirdi.

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31 Mart yerel seçimleri öncesinde iki ismin arasında gerilim yaşandığı öne sürülürken, gelişmeyi katıldığı canlı yayında ilk olarak gazeteci Altan Sancar gündeme getirdi.

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"BANA YÖNELİK İFADELER KULLANIYORLAR"

Canlı yayında yaşanan olayı anlatan Sancar; "Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak 'Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun' diyor. İmamoğlu ise 'Bu hesapların bizimle ilgisi yok' yanıtını veriyor. Bu cevaptan tatmin olmayan Yavaş ise 'Durdurmanızı rica ediyorum' diyerek telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapatıyor" ifadelerini kullandı.

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