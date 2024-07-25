İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış

Gazeteci Altan Sancar,14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerde millet ittifakının ortak adayı olarak isimleri gündeme gelen Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarların estiği bir birlerinin yüzlerine telefon kapattıklarını iddia etti.

YAYINLAMA
Google News
İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış

Gazeteci Altan Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öne çıkan iki adayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgarlar estiği iddiası bulunması Ankara kulislerini hareketlendirdi.

BU HABER ANKARA KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

31 Mart yerel seçimleri öncesinde iki ismin arasında gerilim yaşandığı öne sürülürken, gelişmeyi katıldığı canlı yayında ilk olarak gazeteci Altan Sancar gündeme getirdi.

Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyelerÖzgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler

"BANA YÖNELİK İFADELER KULLANIYORLAR"

Canlı yayında yaşanan olayı anlatan Sancar; "Mansur Yavaş yerel seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak 'Sosyal medyada bazı hesaplar var bana yönelik ifadeler kullanıyorlar bu hesapları durdurun' diyor. İmamoğlu ise 'Bu hesapların bizimle ilgisi yok' yanıtını veriyor. Bu cevaptan tatmin olmayan Yavaş ise 'Durdurmanızı rica ediyorum' diyerek telefonu İmamoğlu'nun yüzüne kapatıyor" ifadelerini kullandı.
.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler
Özgür Özel'den Erdoğan'a belediyelerden borç tahsili yanıtı: En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler
CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…
CHP’li belediyelere yüklendi: Cumhurbaşkanı’ndan ‘simit’ çıkışı…
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
İYİ Partide istifa haberleri peş peşe geliyor! İstanbul milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa etti
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'
MHP'li Ataman'dan Dervişoğlu'na çok ağır yanıt: 'Ülkücülük size yakışmayacak kadar şerefli bir sıfattır'
Son Haberler
İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış
İmamoğlu ile Yavaş'ın arasında soğuk rüzgarlar esiyor! Telefonu yüzüne kapatmış
Bu fiyatları görmeden alış veriş yapmayın! BİM, 24-30 Temmuz indirimli ürün listesini yayınladı
Bu fiyatları görmeden alış veriş yapmayın! BİM, 24-30 Temmuz indirimli ürün listesini yayınladı
Fahrettin Altun, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına 'utanç verici diyerek çok sert tepki gösterdi
Fahrettin Altun, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına 'utanç verici diyerek çok sert tepki gösterdi
Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Fenerbahçeye imza atan Youssef En-Nesyri kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Futbol kariyeri
Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler
Erdoğan, Özgür Özel'e seslendi! Talimat verin belediyeleriniz borçlarını ödesinler
Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'
Özgür Özel'den İktidara çağrı: 'Taşıyamıyorsanız verin bize o küfeyi biz taşıyalım'
Çok Okunanlar
Naci Görür 'endişe ediyoruz büyük deprem olabilir' diyerek o bölgeleri uyardı
Naci Görür 'endişe ediyoruz büyük deprem olabilir' diyerek o bölgeleri uyardı
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde kurnazlığa yaparak 7 kalemde masraf kesiyorlar
Bankalar işin tadını kaçırdı! Konut kredisinde kurnazlığa yaparak 7 kalemde masraf kesiyorlar
'Terör sevici bize merhamet dersi veremez': 25 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
'Terör sevici bize merhamet dersi veremez': 25 Temmuz 2024 Perşembe gazete manşetleri
Bankalar promosyonda rakamları güncelledi kesenin ağzını açtı: Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonu veriyor?
Bankalar promosyonda rakamları güncelledi kesenin ağzını açtı: Hangi banka en yüksek emekli maaş promosyonu veriyor?
İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti
İYİ Partide sular durulmuyor, istifaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdide Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Yorumlananlar
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım
Ekrem İmamoğlu: Yapmayın bunu, milletimize oturup konuşalım