Survivor final tarihi ne zaman, şampiyonluk ödülü nedir?

Survivor All Star 2024 yarışmasında final heyecanı her geçen gün büyüyor. Kırmızı ve mavi takım arasında devam eden kıyasıya mücadelede her hafta bir yarışmacı Survivor'a veda ediyor. Her hafta, takımlar şampiyonu belirlemek için bir araya geliyor. Survivor'ın finali ne zaman?

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Survivor final tarihi ne zaman, şampiyonluk ödülü nedir?

Survivor All Star ne zaman tamamlanacak? Tv8'de yayınlanan Survivor All Star 2024'ün final tarihinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Survivor büyük ödülü ve şampiyona verilen ödüller gündeme geliyor. Survivorların son günü ne zaman? Survivor All Star şampiyonluk ödülü nedir ve ne zaman bitecek?

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Survivor'un finali ne zaman?

Survivor'un heyecanla beklenen son günü henüz belirlenmedi. Geçen yılki final 13 Haziran'da Kuruçeşme Açıkhava'daydı. Bu yıl da final gecesinin aynı tarihte gerçekleşmesi bekleniyor.

Survivor Büyük Ödül Ne Kadar?

Bu sene de Survivor All Star'da şampiyonun ödülü belirsizliğini koruyor. Bununla birlikte, önceki yılın şampiyonuna 500 bin TL ödül verildi. Bu yılın ödül miktarı henüz resmi olarak açıklanmadı.

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