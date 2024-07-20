Kırmızı leopar tulumla sahneye çıkan Hadise mesaj verdi!

Genellikle sahnelerinde dekolte tercih eden Hadise, bu konudaki eleştirilere de yanıt verdi. “Kapalıyım ama gayet seksiyim. Demek ki konu açıklık değil de beyinde bitiyor. Seyircilerim arasında kapalısı da var mini eteklisi de. Beynimizi düzeltmemiz lazım” dedi.

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Başarılı sahne performansı ile kendine hayran bırakan 38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, magazin gündeminde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda “Maddi gücün yoksa neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun” ifadesi ile tüm dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Hadise, Harbiye Açık Hava konserinde mesaj verdi.

Türk işçilerinin Belçika’ya göçünü kolay hale getirmek için 1964’te Belçika ve Türkiye’nin, imzaladığı Göç Anlaşması’nın 60. yılı kapsamında düzenlenen festivalin açılışına geçtiğimiz hafta Hadise de katılmıştır.

HADİSE: HAYATIMDA KİMSE YOK

Belçika’da “Pis Türk” söylemi ile çok karşılaştığını söyleyen şarkıcı Hadise, “Annem babam 1970’lerde Belçika’ya taşınıyor. Sonra evleniyorlar. Ben 85’te doğuyorum. Belçika’da okurken bir Türk kızı olarak elimden geleni yaptım. Annem ile babamı çok gururlandırdım ama o dönem zorbalık yaşadım mı yaşadım. ‘Pis Türk’ dediler.” Bunun çok korkunç bir duygu olduğunu söyleyen Hadise, Gurbetçi olmanın ne demek olduğunu bildiğini söyledi.

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