Yeni nişanlanmıştı! Kadir ezildi hastaneye kaldırıldı, 'özledim' diye Gamze Türkmen'i sayıkladı

Temizlik program sunuculuğu ile ünlenerek kısa sürede milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ve geçtiğimiz günlerde Gamze Türkmen ile nişanlanan fenomen Kadir Ezildi hastaneye kaldırıldı

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Yeni nişanlanmıştı! Kadir ezildi hastaneye kaldırıldı, 'özledim' diye Gamze Türkmen'i sayıkladı

TV kanallarında yaptığı "En Hamarat Benim” programıyla tanınan sunucu Kadir Ezildi'den müjdeli haber geldi. Ünlü fenomen, evlilik yolunda ilk adımı attı.

ERZURUM'A GİTTİ

Evlilik hazırlığı yapan Kadir Ezildi sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı. Ezildi ailesiyle birlikte söz ve nişan için Erzurum'a gitti.

SÖZLENDİ

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemde olan Kadir Ezildi, evlilik teklifinin ardından Gamze Türkmen ile dün akşam aile arasında gerçekleştirdikleri bir törenle sözlendi.

Yeni nişanlanmıştı! Kadir ezildi hastaneye kaldırıldı, 'özledim' diye Gamze Türkmen'i sayıkladı

"ÖZLEDİM"

Ünlü isim, bel fıtığı nedeniyle bir operasyon geçirdi. Ezildi’nin hastane odasında narkozun etkisi altındayken görüntüleri paylaşıldı. Nişanlısı Gamze Türkmen’in adını duyan Ezildi “Özledim” diyerek sayıkladı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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