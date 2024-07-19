Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı

Eğlence dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınması ile birlikte Çeşme ve Bodrum’da boy göstermeye başladı. Yorucu bir sezonunun yorgunluğunu Bodrum ve Çeşme gibi popüler tatil beldelerinde atan ünlüler, deniz ve güneşe doydu.

Yağmur Tanrısevsin, Mehmet Yılmaz Ak, Özgür Ozan ve Murat Boz-Sinan Engin ikilisi tatillerine hız kesmeden devam ediyor.

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BODRUM VE ÇEŞME’DEN RENKLİ TATİL MANZARALARI

Yazın gelmesi ile magazin dünyasının ünlü isimleri soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı. Gösteri dünyasının ünlü isimlerinden bazıları Çeşme'yi seçerken bazıları Bodrum'u tercih etti. Hepsinin ortak noktası, tüm kış sezonunun yorgunluğunu masmavi deniz ve güneşle atmak oldu.

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ÜNLÜ İSİMLERİN TATİL MACERALARI

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin bir önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Beyaz çerçeveli gözlüğü ve beyaz mini eteği ile plajda boy gösteren ünlü ismin keyfi yerindeydi. Şen kahkahalarıyla plajı inleten Tanrısevsin, yeni sezon öncesi yorgunluğunu doyasıya attı. 33 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, plajda bir süre zaman geçirdikten sonra gözlerden kayboldu.

AŞK TAZELEDİLER

Mehmet Yılmaz Ak ve sevgilisi Almila Ahri, Bodrum'da objektiflere yansıdı. Bol bol denize giren ikili adeta aşk tazeledi. Almira Ahri sevgilisi Mehmet Yılmaz Ak'ın yaptığı esprilere kahkahalarla eşlik etti. Bir süre denizde yüzen sevgililer, plaj ve güneşin tadını çıkarmak için güneşlenmeye devam etti.

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