Metin Akpınar’ın kızı Duygu’dan dava çıkışı şok etti

Bir süre Türkiye’nin gündeminde yer alan Duygu Nebioğlu vakasında yeni bir gelişme yaşandı. Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar ve Suphiye Orancı’nın çocuğu olarak biliniyor. Evlilik dışı dünyaya gelen Nebioğlu, babasına açtığı davayla ilgili konuştu.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Davayla ilgili süreci anlatan Nebioğlu, maddi ve manevi bir davanın olduğunu aktardı.

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DUYGU NEBİOĞLU’NDAN DAVA

Metin Akpınar’ın evlilik dışı çocuğu olan Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Nebioğlu,

“Benim kaybedeceğimi düşünen acaba kaç yığılmış salaksınız. Ben kaybetmiş olsam acaba bu davayı açar mıydım? O Metin Akpınar yüzünden bana aile olan ailemle bile ağız tadıyla yaşayamadım. Siz onun avukatlarına söyleyin başka iş hanı bulsunlar. Çünkü Metin Akpınar davayı kaybedince size han levhası gösterir.

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Babam bizi bilmediğini söylemişti. Bunun doğru olmadığını, ikizimle yurtta kalırken bizim varlığımızdan haberdar olduğunu biliyoruz. Tanıklarımız var. Ben babama işte söylediği bu yalandan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açtım. Bizi yok sayarak hayatına devam etti. Bende ve kardeşimde ruhsal açıdan büyük hasar bıraktı.

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Biz bu süreçte çok yıprandık. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Bize yaşattıklarının bedelini hukuk önünde ödesin istiyorum. Kardeşim Sevgi de önümüzdeki günlerde Metin Akpınar’a maddi-manevi tazminat davası açacak.”

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