Bodrum’da yerli müşteri, turist muamelesi görüyor

Ünlü tatil beldelerinden Bodrum, bu yıl fahiş fiyatlar ile sık sık gündeme geliyor. Ünlüler dünyasında Bodrum'da bazı mekanlarda uygulanan ücret politikasına tepki büyük! Fahiş fiyatlara tepki gösteren isimlere son olarak şarkıcı Murat Kurşun da dahil oldu.

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YERLİ MÜŞTERİ TURİST MUAMELESİ GÖRÜYOR

Önceki gün Bodrum Gölköy'de objektiflere takılan Şarkıcı Murat Kurşun ile eşi Asena Kurşun, meşhur Bodrum lahmacunundan yedikten sonra soluğu denizde aldı.

Murat Kurşun, önceki yıllarla kıyaslandığında bu sezon Bodrum ve diğer tatil beldelerinde gündem olan pahalılığa tepkisini dile getirdi.

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TURİSTİN YANINDA YERLİ MÜŞTERİ DE AYNI MUAMELEYİ YAŞIYOR

Yerli müşteriye turist muamelesi yapan bazı mekanlar yüzünden adeta kurunun yanında yaş da yanıyor. Bodrum’da tatil yapmak yerli müşteriye baya pahalıya patlıyor. Bodrum’da fiyatlar, kelimenin tam anlamıyla el yakıyor. Özellikle bazı popüler mekanlarda bir şeyler yemenin bedeli baya ağır.

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Eşi Asena Kurşun'un 15 Temmuz'daki doğum gününde sahne alacağını da belirten Murat Kurşun "Şimdiden tatille kutlama yapmak istedik" ifadelerini kullandı.

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