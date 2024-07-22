Akın Akınözü’nün annesine son vedası

Oyuncu Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü, uzun süredir mücadele ettiği kansere ne yazık ki yenik düştü.

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Akın Akınözü’nün annesine son vedası

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü’nün naaşı bugün ikindi namazına müteakiben Vadistanbul Camii'den kaldırıldı.

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AKIN AKINÖZÜ GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Özlem Akınözü (60), 'Sensiz Olmuyor', 'Karagül' ve 'Deliha 2' gibi projelerde rol almıştı. Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Acı Haber, Akınözü'nün kurucularından olduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabında duyuruldu;

"Harika Bir İnsanı Kaybettik. Acı kaybımız. Dernek kurucularımızdan Özlem Akınözü'nü kaybettik. Çok üzgünüz harika bir insanı daha kaybettik. Mekanı cennet olsun. Tüm ailesine sevenlerine sabırlar diliyoruz.”

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AKIN AKINÖZÜ'NÜN ANNE ACISI

2019 Mayıs ayında annesi ile birlikte yer adlığı çocukluk fotoğrafını paylaşan Akın Akınözü, "Beni sevdiğin, desteklediğin ve yetiştirdiğin için teşekkür ederim canım annem. Çok çalıştın. Dünyanın en zor mesleğini üstlenen tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" mesajı yazmıştı.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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