Okan Kurt Yeni İmajı İle Dikkat Çekti “Okardi Saçını Seçti”

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sürekli adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, imaj değişikliği ile dikkatleri üzerine çekti. Saçlarını Icardi’nin saç rengi gibi boyatan ünlü ismi Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştı.

OKARDİ SAÇINA DOYAMAYAN OKAN KURT İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Ünlü ismin eşi Okan Kurt’un yeni saç stili değişimiyle gündeme gelirken, Demet Akalın da fit görünümü ile sosyal medyada geniş yankı buldu. 200O yıllardan itibaren pop müziğin popüler seslerinden olmayı başaran Demet Akalın hem dikkat çekici açıklamaları hem de imaj değişiklikleri ile sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Demet Akalın’ın fit ve genç görünümü merak uyandırırken eşi Okan Kurt’un imaj değişikliği de magazin dünyasında yankıya sebep oldu.