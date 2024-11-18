Son dakika! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi o, tarihe kadar ertelendi!

Son dakika haberi! Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi 31 Temmuz tarihine kadar ertelendi!

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya açıklandı: Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi 31 Temmuz tarihine kadar ertelendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

ESKİ TİP EHLİYETLERİ YENİLEME İÇİN SON TARİH 31 TEMMUZ 2025 OLDU

Bakan Yerlikaya, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen sürenin mevcut şartlar ve vatandaşların ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

"SÜRENİN SONUNA KADAR LÜTFEN ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİMİZİ YENİLEYELİM"

5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesinin bulunduğunu kaydeden Bakan Yerlikaya, "Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim" ifadelerini kullandı.

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