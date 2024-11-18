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Ev almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştü

Ekim ayında Türkiye'de konut fiyatları reel olarak yüzde 14,7 düştü. Bu rakam, endeks tarihinin en büyük reel düşüşüne yol açtı.

Ev almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştü
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Ekim ayında TCMB'nin konut fiyat endeksi yayınlandı.

Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatları %26,8 arttı. Ekim ayında Türkiye'de tüketici fiyatları yıllık bazda 48,6 arttı.

Real olarak, konut fiyatları yüzde 14,7'lik bir rekor düşüş kaydetti.

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Üç büyük şehir arasında Ekim ayında en yüksek aylık artış %4,5 ile İzmir gerçekleşti. Ankara %2,8 ve İstanbul %1,1 ile İzmir'i izledi.

Ankara, konut fiyatlarında yıllık en yüksek artışı gördü. Geçen yıla göre Ankara'da konut fiyatları %32,5 arttı. İstanbul'da bu oran %21,2, İzmir'de %28,7 oldu.

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