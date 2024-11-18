Ev almak için tam zamanı! Konut fiyatları düştü

Ekim ayında TCMB'nin konut fiyat endeksi yayınlandı.

Ekim ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatları %26,8 arttı. Ekim ayında Türkiye'de tüketici fiyatları yıllık bazda 48,6 arttı.

Real olarak, konut fiyatları yüzde 14,7'lik bir rekor düşüş kaydetti.

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Üç büyük şehir arasında Ekim ayında en yüksek aylık artış %4,5 ile İzmir gerçekleşti. Ankara %2,8 ve İstanbul %1,1 ile İzmir'i izledi.

Ankara, konut fiyatlarında yıllık en yüksek artışı gördü. Geçen yıla göre Ankara'da konut fiyatları %32,5 arttı. İstanbul'da bu oran %21,2, İzmir'de %28,7 oldu.