Asgari ücrette geri sayım başladı! 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte olası zam senaryoları
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18 Kasım 2024 09:55
2025 Yılına az bir süre kala milyonlarca çalışan gözünü kulağını toplanacak asgari ücret komisyonuna çevirirken daha şimdiden 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağını merakla beklemeye başladı. İşte 2025 asgari ücrete gelmesi beklenen muhtemelen zam oranları.
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2025 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. İşçi ve işveren temsilcileri aralık ayında toplantılara başlayacak.
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Asgari ücret komisyonunun ilk toplantısını aralık ayında yapması bekleniyor.
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Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı ise tartışılan başlıklardan biri.
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Asgari ücret zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşulurken yeni asgari ücret için pazarlığın başlayacağı oran da belirginleşiyor.
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Asgari ücrette pazarlığın minimum yüzde 25-35 artış talebi ile başlaması bekleniyor.
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20 BİN ÜSTÜ OLACAK
Mevcut asgari ücret nette 17 bin 2 TL seviyesinde bulunuyor. Ocak ayında yüzde 25 zam yapılırsa yeni asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.
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Merkez Bankası'nın bu yılki enflasyon hedefi olan yüzde 44 oranında bir artış yapılması halinde, asgari ücret 24 bin 483 TL'ye çıkacak.
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Merkez Bankası'nın 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21'lik bir artış halinde ise asgari ücret 20 bin 572 TL olacak.
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2025 enflasyon hedefinin üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gelirse 21 bin 422 lira olacak.
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Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 22 bin 102 liraya yükselecek. Yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 23 bin 802 lira seviyesine gelecek.
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Orta Vadeli Program'daki (OVP) 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 41.5'luk zam gelirse 24 bin lirayı aşacak.
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22 YILDA 93 KAT ARTTI
Hükümet, göreve başladığı 2022 kasım ayından bu yana dar gelirleri enflasyona ezdirmemek için maaş artışları ile asgari ücreti reel olarak artırdı.
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2022 aralık ayından bu yana enflasyon yüzde 2 bin 853 iken, bu dönemde asgari ücret yüzde 9 bin 127 artarak 184.3 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi.
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Asgari ücrette yaklaşık 93 katlık bir artış olurken, reel artış ise yüzde 250'yi geçti.
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