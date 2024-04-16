Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantıda ortadoğu, terörle mücadele ve ekonomi gibi birçok konu ele alınacak.

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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı!


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 1,5 aylık aranın ardından yoğun bir gündemle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

İSRAİL'İN KATLİAMI VE BÖLGEDE ARTAN GERİLİM

Toplantıda en sıcak başlık İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim ve Gazze olacak.

Orta Doğu'da yükselen tansiyonun düşmesi için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi trafiği değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının bir diğer konusu sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları olacak.

Özellikle Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonlarının bu yaz döneminde genişletilmesi planlanıyor. Bu kapsamda değerlendirme yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı!

BAŞKAN ERDOĞAN IRAK'A GİDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'n gelecek hafta 22 Nisan'da Irak'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu önemli ziyaret öncesinde Türkiye'nin hazırlıkları da Kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Kabine toplantısının bir diğer konusu ekonomi olacak.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum ele alınacak.

Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de toplandı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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