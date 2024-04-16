Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!

Edirne’de başıboş köpeklerin kovaladığı esnada kaçarken yere düşerek kanlar içinde kalan yaşlı kadının yüzü tanınmaz hale geldi.

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Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!

Edirne’de çok sayıda başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 74 yaşındaki Zehra Oluçay ölümden döndü. Edirne’nin Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan Zehra Oluçay, apartmanın bahçesinde bulunduğu esnada köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarken apartmanın merdivenlerine düşen Oluçay, kanlar içinde kaldı. Yardım çığlıkları üzerine bahçeye çıkan vatandaşlar, Zehra Oluçay’ı kanlar içinde görünce büyük şok yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Oluçay’ın baş kısmında yaralanmaların olduğu belirlendi.

Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!

“Her yer kan içindeydi”

Köpeklerin üstüne koşmasıyla korku dolu anlar yaşadığını anlatan 74 yaşındaki Zehra Oluçay, köpeklerden kaçarken yere düştüğünü ve yaralandığını söyledi. Başından kan akmaya başlayınca komşularından yardım istediğini belirten Oluçay, ambulansla hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Yaralı kadına ilk yardıma koşan komşusu Şükran Açış da, kapı önüne çıktığında her yerin kan içinde olduğunu belirterek, “Zehra komşuyu kanlar içinde görünce fena oldum, hemen çocuklar yardıma yetişti” dedi.

Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!

“Köpeklerin gözü dönmüş beni parçalayacaktılar”

Aynı bölgede sabah saatlerinde işe giderken köpeklerin saldırısına uğradığını ve kendini korumak için yaklaşık 5 dakika mücadele ettiğini belirten bir başka vatandaş Gülden Gülsever de, “Köpeklerin gözü dönmüş, beni parçalayacaklardı. Kendimi çok zorlukla kurtardım” açıklamasında bulundu.

Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!

“Nasıl kaçacağımı şaşırdım”

Geçen hafta apartman girişinde başıboş sokak köpeklerinin kendini sıkıştırdığını söyleyen 11 yaşındaki Aras Kaya Bilgiç, “Markete giderken apartmanın köşesinde köpekler beni sıkıştırdı. Nasıl kaçacağımı şaşırdım. En son arka kapıdan kaçabildim” dedi.
Mahallede yaşayan öğrenciler, her an köpek saldırısına uğramaktan korktukları için okula gidemediklerini söyledi. Mahalle sakinleri de, çocukların parklarda dahi oynayamadıklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Edirne’de başıboş köpek dehşeti! köpeklerien saldırısına uğrayan kadının yüzü tanınmaz hale geldi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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