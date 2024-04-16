Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!

Ankara, Etimesgut’ta direksiyonun başında uykuya dalan otomobil sürücüsü, yapım aşamasındaki üst geçidin asansörüne çarptı. Hurdaya dönen arabadan ikisi çocuk 4 kişilik aile, yaralı olarak kurtuldu.

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Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!

Ankara, Etimesgut’ta uykuya dalan 34 K 1217 plakalı otomobil sürücüsü, inşaat halindeki üst geçidin asansörüne çarptı. Hurdaya dönen arabadan ikisi çocuk 4 kişilik aile, hafif yaralanarak kurtuldu.

Olay; Ankara’nın Etimesgut ilçesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul’da geçiren 4 kişilik aile, Ankara’ya dönüş yolunda Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda inşaat halindeki üst geçidin asansörüne çarptı.

Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobilden 4 kişilik aileyi güçlükle dışarı çıkardı. Aile üyeleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!

Gece saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, otomobil sürücüsünün seyir halindeyken uykuya daldığı iddia edildi. Üst geçit şantiyesinde çalışan bir vatandaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde karşılaştığı manzara ile şoka uğradığını belirterek, şunları kaydetti:
“Gece saat 23.00 gibi İstanbul’dan yola çıkıyor eşi ve iki çocuğuyla. Sabah çocuklarının okulu varmış uyumadan gelmiş. Sabaha karşı saat 04.00 gibi ana yolda uyuyor ve bu şekilde asansörün olduğu araya giriyor. Çok şükür ölü yok. Yaralılar ama ağır yaralı yok. Buna şükürler olsun bu şekilde yırttılar.”

Ankara’da ilginç kaza! Direksiyon başında uyuyan sürücü üst geçidin asansörüne çarptı!
Polisin, olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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