Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki kriz söylentilerine, Bakan Şimşek son noktayı koydu: ''Üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında kriz yaşandığını iddia eden yayınlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak: "Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki kriz söylentilerine, Bakan Şimşek son noktayı koydu: ''Üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz''

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" dedi.ezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bir mesaj yayınlayarak bazı basın yayın organlarında yer alan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü.” iddiasının doğru olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı DMM'nin konuya dair açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü' iddiası doğru değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki kriz söylentilerine, Bakan Şimşek son noktayı koydu: Üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz

"GERGİNLİK YAŞANMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır.

"OVP VE 12'NCİ KALKINMA PLANI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasındaki kriz söylentilerine, Bakan Şimşek son noktayı koydu: Üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz

BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek "Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

''Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını artırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında, vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım; üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımız ile ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söylentiye lütfen inanmayınız.''

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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