Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde öğlen saatlerinde tarlayı sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çapa makinesi ile çalışan Tacettin Başkan (75) bir anlık dalgınlık sonucu sol ayağını makineye kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tacettin Başkan’a ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Ağır yaralanan Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!
Hayatını kaybeden Tacettin Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Sakarya’da feci ölüm! Ayağını çapa makinesine kaptıran adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti!

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